"La seule chose qui parfois peut être inquiétante chez nous, c'est notre manque de régularité dans nos contenus et par rapport aux adversaires. Contre certains adversaires, on va se mettre au niveau et sur d'autres, on ne va pas reconnaître le Lyon qui a joué le week-end d'avant. C'est là où on doit progresser et franchement, on est capable d'être dans les deux premiers. Et d'aller aussi le plus loin possible en Coupe d'Europe. J'ai lu qu'il fallait qu'on gagne la Ligue Europa. C'est le président... mais c'est une belle ambition, et il faut être ambitieux dans la vie", a-t-il confié au micro de la radio.Âgé de trente-deux ans, le Lyonnais a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 13 apparitions en Ligue 1 , depuis l'été dernier.