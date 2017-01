Le Real explose Grenade et égale le Barça

L'équipe de Zinedine Zidane a écrasé la formation andalouse, 19e du classement, grâce à des buts d' Isco (12e, 31e), Karim Benzema (20e), Cristiano Ronaldo (27e) et Casemiro (58e). Avec ce succès, le Real s'est offert un 39e match sans défaite toutes compétitions confondues, égalant ainsi le record espagnol du FC Barcelone établi la saison dernière. Plus que jamais en tête, la Casa Blanca reprend provisoirement six points d'avance sur le Barça, opposé demain à Villarreal