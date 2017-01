FA Cup : Leicester surprend Everton, des clubs de l'élite au tapis !

Menés par un but de Romelu Lukaku (63e), les Foxes de Claudio Ranieri ont fait la différence sur un doublé d' Ahmed Musa (66e, 71e). Hull City passe aux dépens de Swansea (2-0), même score pour Watford contre Burton. Stoke City chute face à Wolverhampton (0-2). C'est fini aussi pour Bournemouth, humilié par Millwall (3-0), et pour West Bromwich Albion surpris par Derby County (1-2). Crystal Palace devra rejouer contre Bolton (0-0), comme Southampton tenu en échec par Norwich (2-2) et Sunderland incapable de dominer Burnley (0-0).