Coupe de France : Nancy et Guingamp passent, carton plein pour la L1

A domicile, Guingamp a pris le dessus sur Le Havre (2-1), pensionnaire de Ligue 2 , grâce à Mustapha Diallo (43e) et Jimmy Briand (60e). Pas de problème pour Nancy sur le terrain de Besançon (CFA 2) : les Lorrains l'ont emporté 3-0 avec des buts de Youssouf Hadji (32e), Anthony Robic (37e) et Abdou Coulibaly (41e).Face à Louhans-Cuiseaux (CFA 2), Dijon gagne sur le score de 2-0 sur des réalisations de Julio Tavares (49e) et Jérémie Bela (71e). Enfin, ce fut plus difficile pour Nantes à Blois (CFA 2), mais les Canaris s'imposent 2-1 grâce à un doublé de Mariusz Stepinski (22e, 66e).