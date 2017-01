PSG : Ben Arfa a mis les choses au clair sur son avenir

Malgré un faible temps de jeu cette saison, le milieu offensif français ne compte pas s'en aller. "Je veux rester à Paris et me battre. Je suis très positif et j'ai confiance pour l'avenir", a-t-il confié à Eurosport. L'ancien Niçois s'est aussi satisfait de sa prestation face au Sporting : "On avait à coeur de commencer 2017 très bien, on en a parlé avant le match. On a rempli nos objectifs, qui étaient de marquer beaucoup de buts et de ne pas en encaisser. Même si je n'ai pas marqué, j'avais à coeur d'aider l'équipe et c'est ce que j'ai réussi à faire, que ça soit dans les appels ou quand j'ai le ballon, ça fait plaisir."