Une balade corse pour le PSG, le Real s'offre un record... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal L'Equipe et la correction infligée par le PSG à Bastia (7-0), en 32es de finale de la Coupe de France . Le club de la capitale "impressionne" pour sa première sortie de l'année. Entrée en jeu, la recrue hivernale Julian Draxler a marqué son premier but.Le Corriere dello Sport relate l'incroyable victoire de Naples aux dépens de la Sampdoria Gênes (2-1), en Serie A . Mené sur sa pelouse, le club napolitain a dû attendre les arrêts de jeu, et le but de Lorenzo Tonelli , pour s'imposer. Les Azzurri reviennent provisoirement à hauteur de la Roma.On poursuit avec Marca qui met en avant le chiffre 39 après le succès du Real Madrid face à Grenade (5-0). Grâce à une 39e rencontre de rang sans défaite, toutes compétitions confondues, le club merengue a égalé le record espagnol établi la saison dernière par le Barça.En conclusion, le Daily Mirror s'arrête sur la qualification obtenue sur le fil par Arsenal en FA Cup . Alors que les Gunners se dirigeaient vers le nul à Preston, le capitaine Olivier Giroud a de nouveau marqué et permis à son équipe d'accéder aux seizièmes de finale.