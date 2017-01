FC Séville : un intérêt du Barça ? N'Zonzi répond

Lors d'un entretien accordé à FourFourTwo, le milieu de terrain a indiqué qu'il comptait bien finir la saison en Andalousie : "L'intérêt du Barça est flatteur, mais il est seulement dans les journaux. Je n'y pense pas du tout, je suis heureux à Séville", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "La Premier League ne me manque pas. Je prends beaucoup de plaisir ici. C'est comme si toute la ville était derrière l'équipe."âgé de vingt-huit ans, le milieu défensif a disputé 23 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. On peut imaginer que Didier Deschamps est également attentif à ses prestations, bien que la concurrence soit rude à son poste.