CdF : Rennes, Angers et l'ASSE qualifiés

L'AS Saint-Étienne s'est imposée 4-1 face à Croix, grâce à des buts d'Hamouma (24e), Veretout (55e), Soderlund (78e) et Keyta (93e). Angers a battu Granville 2-1, Bamba (24e) et Nwakaeme (60e) ont inscrit les buts angevins. Enfin, Rennes n'a pas fait de détail face à Biarritz 6-0 : Ugartemendia (csc, 30e), Said (32e), Diakhaby (33e), Gnagnon (40e), Habibou (68e) et Mexer (75e) ont marqué.