Arsenal : Giroud sur le point de prolonger ?

"On est sur le point de trouver un accord pour une prolongation. C'était aussi un geste de confiance, j'ai envie de continuer l'aventure ici dans cette famille d' Arsenal . Je m'y sens très bien", a-t-il expliqué au micro de TF1 Depuis le début de la saison, l'attaquant a été titularisé à 3 reprises, pour 13 apparitions au total, a inscrit 6 buts et a délivré 3 passes décisives.