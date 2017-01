OL : les vérités d'Aulas sur le mercato

Interrogé par OLTV, le président des Gones annonce sa volonté de recruter un nouvel élément d'ici le 31 janvier. "On essaie d'être discret sur le marché des transferts. On a vu que quand l'équipe est au complet, elle carbure. On travaille pour trouver un joueur. On ne fera une opération uniquement que si ça apporte un plus." Au rayon des départs, Aldo Kalulu s'apprête à être prêté à Rennes, a confirmé Bruno Genesio