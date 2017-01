Un choc OM-OL en Coupe de France, Messi évite le pire au Barça... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal L'Equipe revient sur la qualification de l'Olympique de Marseille pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Après avoir terminé 2016 de belle manière, le club phocéen "remet le turbo" en s'imposant à Toulouse (2-1 ap). Au prochain tour, ce sera l'OL au Vélodrome !Derrière les Alpes, le quotidien Tuttosport s'exprime sur le succès aisé de la Juventus Turin face à Bologne (3-0) en Serie A . Grâce à un doublé de Gonzalo Higuain et un but de Paulo Dybala , la Vieille Dame se "relance" après sa défaite en Supercoupe d'Italie et garde quatre points d'avance sur la Roma.On poursuit avec Sport qui fait savoir que le FC Barcelone "méritait plus" qu'un nul sur le terrain de Villarreal (1-1). Les Blaugrana sont passés proches de la défaite, mais Lionel Messi a égalisé. Au classement, le Barça est relégué à cinq unités du Real Madrid Pour conclure, le Daily Mail rapporte les déclarations de Mesut Özil sur son avenir avec Arsenal. Sous contrat jusqu'en juin 2018, le milieu de terrain allemand veut rester à l'Emirates Stadium mais lie sa situation à celle de l'entraîneur français Arsène Wenger.