PSG : direction Mestalla pour Jesé ?

Alors que l'AS Rome et Las Palmas ne réussissent pas à boucler l'arrivée de l'ancien Merengue, un nouveau prétendant entrerait en course. Selon Superdeporte, le FC Valence penserait au footballeur de 23 ans en lieu et place de Simone Zaza . Pour rappel, Jesé n'a marqué que deux buts avec le club de la capitale, qui avait déboursé l'été dernier pas moins de 25 millions d'euros.