Ligue 1 : Renard a l'intention de revenir pour réussir

Avant de disputer la CAN avec le Maroc, l'ancien coach lillois a tenu à répondre à ses détracteurs. "Ceux qui ont des doutes, ceux qui émettent certaines chosent en pensant que je ne suis fait que pour l'Afrique, (je leur montrerai que) c'est faux (...) Je suis un compétiteur, et ce sera un challenge qui me fera un jour revenir obligatoirement (en L1). Je ne sais pas quand mais je reviendrai pour prouver à ceux qui ont certaines convictions qu'ils se sont trompés (...) A Lille, le résumé est très simple: j'ai fait 13 matchs, dont 7 nuls (...) Donc je ne pense pas être le plus mauvais, il faut juste me laisser un peu de temps. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas venu au bon endroit au bon moment mais je reviendrai", a promis le technicien français.