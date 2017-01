FIFA : Maradona à fond pour un Mondial à 48

"Cela me semble une idée fantastique. Cela donnera plus de possibilités à plus de pays qui n'avaient jamais atteint ce niveau de la compétition (...) La qualité ne tombera pas. Ce serait un tournoi avec plus de football", a estimé l'ancienne gloire du football argentin. Voilà un soutien de poids pour la FIFA qui pourrait surtout voir augmenter ses recettes de manière considérable en passant d'un Mondial à 32 équipes à une compétition réunissant 48 pays.