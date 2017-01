Juventus Turin : il faudra patienter encore pour Tolisso

Malgré tout, la Vieille Dame sait se montrer patiente et négocierait actuellement un transfert pour l'été prochain. Jean-Michel Aulas sait parfaitement qu'il aura du mal à conserver son joueur plus longtemps et semble ouvert à un départ en juin prochain, à condition que les champions d'Italie y mettent le prix. Le club rhodanien ne compte pas lâcher Tolisso pour moins de 40 millions d'euros.