Le sacre de Ranieri, l'avenir de Matuidi... Le Tour d'Europe de la presse

France Football a délivré son trophée d'entraîneur français de l'année à Zinedine Zidane, lequel a tout raflé avec le Real Madrid . L'hebdomadaire consacre également un gros dossier à la CAN. L'Équipe fait quant à elle un point sur les négociations concernant la prolongation de Blaise Matuidi . Elles n'avancent tout simplement pas, alors que le PSG souhaite le conserver.Marca consacre sa Une et une large partie de son édition aux prix FIFA , décernés hier. Si Zinedine Zidane a manqué le trophée de meilleur entraîneur, le Real Madrid a été largement plébiscité. Sport revient quant à lui sur la polémique Gerard Piqué, lequel n'a de cesse de critiquer l'arbitrage espagnol. Même son de cloche en ce qui concerne El Mundo Deportivo.La Gazzetta dello Sport se félicite du prix de meilleur entraîneur de l'année obtenu par Claudio Ranieri . Le journal consacre également un dossier sur les deux clubs de Milan, à la progression diamétralement opposée. Le Corriere dello Sport révèle quant à lui l'intérêt de la Juventus pour Sead Kolasinac , pour lequel un accord pourrait être trouvé pour juin.Le Daily Express indique que les discussions se poursuivent entre Manchester United et Everton, au sujet de Morgan Schneiderlin . Il indique également que l' Inter Milan est en concurrence avec Manchester United concernant Kostas Manolas (AS Rome). D'après le Daily Mirror, le joueur de l' Atletico Madrid Nicolas Gaitan , pourrait être prêté en Premier League , cet hiver.