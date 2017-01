OL : Aulas a réhaussé sa proposition pour Ghezzal

Le président, qui met désormais sur la table une rémunération conséquente, ne perd pas espoir : "J'estime qu'il y a encore une chance, même si elle s'est réduite. Quand on part à la CAN avec une proposition de son club formateur qui avoisine les 300 000 euros par mois, ça veut dire qu'on a sûrement l'intention de revenir voir ce qu'il est possible de faire. J'espère qu'il n'y aura pas de pépin pendant la CAN. Aujourd'hui, le pourcentage de chances qu'il reste s'est amenuisé. Mais d'une part, Rachid a gagné plus d'un million l'année dernière à Lyon . Et d'autre part, il a une proposition à près de 300 000 euros par mois pour l'année prochaine et sur quatre ans, s'il le souhaite", a révélé le patron de l'Olympique Lyonnais.Depuis le début de la saison, Rachid Ghezzal a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 14 rencontres de Ligue 1