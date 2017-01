Lille : Palmieri dément s'être embrouillé avec Collot

"Ça m'a étonné plus qu'énervé. C'est évidemment faux, je n'ai jamais manqué de respect à Pat' (Collot, Ndlr) et je ne le ferai jamais. Ce qui me déçoit surtout, c'est que quelqu'un du vestiaire ait appelé un journaliste pour raconter de telles histoires. Ce n'est pas la première fois cette saison et je trouve ça lâche, petit. Franchement, celui qui a inventé ça est un sacré scénariste... Je ne vais quand même pas faire un "tête contre tête" avec mon coach !" a-t-il fulminé. Et d'ajouter : "Pat', c'est un mec bien et un super entraîneur. J'ai vraiment une excellente relation avec lui. Il me connaît très bien, c'est lui qui m'a relancé après le départ de l'ancien coach. Il m'a fait beaucoup de bien et je lui suis très reconnaissant pour ça. Je ne pourrai jamais lui manquer de respect."Il n'entend pas quitter le LOSC, comme cela a été rapporté : "Il y a effectivement eu des discussions avant et pendant la trêve mais, à la reprise, j'ai rencontré la nouvelle direction du club. Et cela s'est très bien passé. Ça m'a fait plaisir de ressentir que le club comptait sur moi. On s'est mis d'accord sur le fait que j'avais encore des choses à faire et à prouver à Lille . C'est un grand club, dans une ville où je me plais, avec des gens très attachants. Je suis très content de rester ici."