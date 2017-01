Metz : Diagne fait son retour en prêt (Officiel)

#Mercato Fallou Diagne est de retour à Metz ! Il est prêté avec option pour les six prochains mois ➡️https://t.co/EmeIfHAEaP pic.twitter.com/bIYPUt1Rwk — FC Metz ☨ (@FCMetz) 10 janvier 2017

Pour rappel, le défenseur avait rejoint les rangs du Werder Brême, à l'occasion du mercato estival. Il n'est pas parvenu à s'imposer et n'a disputé que 2 rencontres de Bundesliga , depuis le début de la saison. Il a été formé à Metz et a ensuite porté les couleurs de Fribourg et de Rennes.