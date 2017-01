OM : un retour de Drogba ? Beye n'y croit pas

"J'ai parlé à l'entourage le plus proche de Didier et à cet instant en aucun cas il n'a été question que Didier revienne à l'OM aujourd'hui. Il n'y pas de contact entre les deux parties. En football tout peut se faire, mais c'est une arrivée qui est difficile pour Didier. L'OM ne prendra pas de risque, alors que Didier en prendrait énormément. L'image qu'il a laissée dans ce club est énorme et les gens auront toujours dans l'esprit ce qu'il a réalisé il y a treize ans. Où est le risque pour l'OM ? Ça serait un coup exceptionnel pour la nouvelle direction, ça ramènerait du monde au stade. Didier a l'OM dans son coeur, est-ce qu'il reviendra comme joueur ou dirigeant ? J'en ai discuté avec son agent, Il n'est pas question pour l'instant que Didier revienne à l'OM", a-t-il expliqué au micro de Canal+ + Sport.