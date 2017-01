Metz : Serin hausse le ton face à Aulas

"Jean-Michel Aulas est dans son rôle habituel. C'est un manipulateur qui essaye de récupérer trois points sur tapis vert. Ce n'est pas à son honneur, parce que ce n'est pas dans l'intérêt du football d'instaurer dans nos règlements une jurisprudence de cette nature. Il surfe sur ces polémiques, mais il a la mémoire courte. L'année dernière, il y a eu un certain Lyon-Saint-Etienne dans lequel on a pu dénombrer je crois 55 engins pyrotechniques, et un stadier malheureux avait perdu un doigt. Ce qui est une blessure beaucoup plus grave que celle d' Anthony Lopes , lequel a eu une ITT de 3 jours, et n'a même pas observé cette ITT, puisqu'il s'entraînait au bout du 2e jour", a lancé le patron du club lorrain.JMA paraît s'être fait un nouvel ennemi en Ligue 1