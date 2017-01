PSG : Jesé objet d'un intérêt de Middlesbrough ?

Le quotidien précise toutefois que Las Palmas reste en pole afin d'obtenir le renfort de l'Espagnol. Les discussions achopperaient pour l'instant sur la prise en charge de sa rémunération (460 000 euros brut mensuel, Ndlr). Âgé de vingt-trois ans, l'ancien Madrilène a pris part à 9 rencontres de Ligue 1 , depuis le début de la saison, et n'a inscrit qu'1 but. Il ne figure plus dans les plans d' Unai Emery , le technicien parisien.