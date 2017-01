Droits TV : Aulas prêt à saisir la justice seul ?

Pour l'instant, aucune initiative allant dans ce sens n'a été prise et cela agace visiblement Jean-Michel Aulas , le président de l' OL . Selon les informations de L'Équipe, ce dernier pourrait prendre les devants et poursuivre les chaînes de télévision tout seul : "Le patron de l'OL a confié selon plusieurs témoins que, si la LFP n'attaquait pas, il le ferait au nom de son club, expliquant qu'il était coté en Bourse et qu'à ce titre, il le devait à ses actionnaires", a indiqué le quotidien.