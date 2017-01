PSG : Emery invite les jeunes à partir pour progresser

Annoncé sur le départ, Jean-Kévin Augustin pourrait bel et bien faire l'objet d'un prêt selon le technicien espagnol. "On a discuté avec lui et Patrick Kluivert pour voir ce qui pouvait être mieux pour lui et pour le club. Il doit jouer et prendre de l'expérience afin de démontrer sa capacité à jouer. Pour l'instant, il s'entraîne avec nous et joue avec la CFA. Il est le futur du Paris Saint-Germain. Comme Rabiot qui a eu la chance de jouer beaucoup avec Toulouse avant de revenir ici. Être prêté, c'est la bonne décision pour tout le monde (...) On a discuté aussi avec Callegari, Ikoné et Ongenda. Tous les jeunes joueurs ont la possibilité de partir en prêt si on estime qu'ils ont besoin d'évoluer au dessus du CFA pour s'améliorer. C'est aussi le cas d'Ongenda", a estimé le coach parisien devant les médias.