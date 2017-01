Lorient : la partie est gagnée pour Wakaso (Officiel)

Le footballeur ghanéen, âgé de 25 ans, a signé un bail d'une durée de trois ans et demi avec les Merlus de Bernard Casoni . "J'ai beaucoup entendu parler du FC Lorient par Pedrinho , notamment, et par Majeed Waris , qui est un grand ami. Ils m'en ont dit du bien et je suis heureux aujourd'hui d'arriver au FCL, a déclaré le néo-breton sur le site officiel du club. Jouer en France était un réel objectif et pouvoir le faire aujourd'hui est un grand plaisir. Avec mes nouveaux coéquipiers, nous avons un beau challenge à relever pour que le club se maintienne en Ligue 1 . Nous avons les arguments pour le faire et je ferai tout pour l'atteindre."