"En première mi-temps, Sochaux a été plus agressif, a gagné les duels et fait de bonnes transitions. En seconde, nous avons mieux joué et fait circuler le ballon. Nous aurions pu l'emporter avant les tirs au but, a analysé le coach monégasque Leonardo Jardim . L'équipe a fait preuve d'une grande attitude et de caractère pour s'imposer dans ce match."