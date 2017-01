Nantes : Conceição plaide coupable pour l'élimination

Auprès du journal Ouest-France, le coach portugais ne s'est pas caché derrière ses joueurs au moment d'analyser la rencontre. "On prend deux buts bizarres et Nancy profite de sa dynamique. On a été dans une dynamique intéressante en deuxième, avec l'envie d'y croire, mais on a raté six ou sept occasions. On est éliminé. Je suis désolé pour ça et pour mes joueurs. Je suis toujours le premier responsable pour les défaites. Ce n'est pas la stratégie qui est en cause car on a beaucoup créé en deuxième mi-temps. C'est peut-être dans la manière de voir le match et de l'aborder, car c'est un chemin très court pour aller en Ligue Europa."