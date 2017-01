Real Madrid : Modric désigné joueur croate de l'année

C'est la cinquième fois qu'il l'emporte, après 2007, 2008, 2011 et 2014. Avec 110 points, il a devancé Ivan Rakitic (80 pts) et Mario Mandzukic (76 pts). Vainqueur la saison passée de la Ligue des Champions , l'ancien joueur de Tottenham a aussi remporté la Supercoupe d'Europe et le Mondial des clubs.