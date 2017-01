ASSE : Ruffier dézingue Witsel, qui a choisi la Chine

"C'est une somme qui ne se refuse pas. Après, il n'a que vingt-sept ans et avait une proposition de la Juve. Je ne suis pas dans sa tête mais aujourd'hui, à sa place, je choisis la Juve. À vingt-sept ou trente ans, on a le temps de jouer. Signer à la Juve, c'est jouer chaque année la Ligue des Champions , être champion, remporter des trophées... On joue au football pour ça. Pas que pour l'argent même si ça compte aussi. Je pense que s'il continue d'être bon à la Juventus, il aurait eu cette proposition à trente-trois, trente-quatre ans avec la possibilité de finir sa carrière avec un petit chèque à la clé. On joue au foot pour vivre de grands moments et ce n'est pas en jouant en Chine qu'on les a", a-t-il lancé à la chaîne de télévision.