Coupe d'Italie : la Juventus qualifiée pour les quarts

Les buts sont signés Paulo Dybala (22e), Mario Mandzukic (34e) et Miralem Pjanic (75e sur penalty) . Abdoulay Konko (72e) et Emmanuel Latte Lath (81e) ont sauvé l'honneur. Au prochain tour, la Vieille Dame accueillera l'AC Milan ou le Torino, opposés demain. Un peu plus tôt, la Fiorentina avait pris le meilleur sur le Chievo Vérone (1-0).