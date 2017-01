C'est le capitaine Thiago Silva qui a signé les deux buts de la tête, à chaque fois sur deux corners d' Angel Di Maria (27e, 72e). Le milieu argentin Giovani Lo Celso est resté sur le banc et devra attendre pour faire ses débuts. Le PSG rejoint dans le dernier carré l'AS Nancy-Lorraine, l' AS Monaco et les Girondins de Bordeaux