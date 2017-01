Arsenal prolonge le contrat de ses Frenchies (Officiel)

🇫🇷 ✍️ ✍️ ✍️



We've got some good news for you... #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u — Arsenal FC (@Arsenal) 12 janvier 2017

Les Frenchies d'Arsenal s'inscrivent sur la durée à l'Emirates Stadium. Dans un communiqué, la formation londonienne indique avoir offert un nouveau contrat au défenseur Laurent Koscielny (31 ans), au milieu Francis Coquelin (25 ans) et à l'attaquant Olivier Giroud (30 ans). Les Gunners précisent que les trois joueurs ont signé un bail à long terme, sans en dévoiler la date."Nous sommes très heureux. Francis a fait d'énormes progrès. Olivier a une grande expérience et est devenu un joueur de plus en plus complet. Laurent est bien sûr un élément-clé de notre équipe et je crois que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est une excellente nouvelle pour nous", a réagi le manager Arsène Wenger sur le site officiel du club.