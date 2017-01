OM : Garcia a donné des précisions sur le mercato

"Vous me parlez de Payet, bien évidemment que je le prends tous les jours ! Mais il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies du tout", a-t-il expliqué. Il a également précisé le recrutement visé, cet hiver : "On voudrait des joueurs qui s'inscrivent dans notre projet. Pas dans un projet de six mois ou de deuxième partie de saison. (...) On n'est pas les plus puissants d'Europe. En termes de mercato, on ne peut pas donner des noms ou la stratégie." Le coach marseillais a démenti la possibilité d'une arrivée de Didier Drogba : "Ce fût un joueur fantastique. Mais il faut savoir parfois rester sur des expériences énormes." Enfin, le technicien a indiqué que la priorité restait "un latéral gauche".