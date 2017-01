Coupe du Roi : Benzema évite la défaite au Real

Mené 3-1 à la 77e minute, avec notamment un but du nouveau venu Stevan Jovetic , le club merengue est revenu grâce à Sergio Ramos (83e sur penalty) et Karim Benzema (93e). A l'aller, la Maison Blanche l'avait emporté 3-0 et accède donc aux quarts de finale. L'équipe de Zinedine Zidane s'offre ainsi le record espagnol de matches sans défaite toutes compétitions confondues (40). Dans trois jours, les deux formations s'affronteront de nouveau à Ramón Sánchez Pizjuán lors du choc de la 18e journée de Liga