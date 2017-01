Un accord entre l'OM et Payet, un record espagnol pour le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec le journal L'Equipe qui annonce que Dimitri Payet est "d'accord" pour venir à l'Olympique de Marseille. Alors qu'il a entamé un bras de fer avec West Ham United, l'international français espère désormais que les Hammers craqueront, même si ce n'est pas la tendance.On enchaîne avec le quotidien Tuttosport qui s'exprime sur le retournement de situation réalisé par l'AC Milan contre le Torino (2-1), en Coupe d'Italie . Menés, les Rossoneri de Vincenzo Montella se sont imposés grâce à des buts de Kucka et Bonaventura. En quarts de finale, le club lombard défiera la Juventus Turin Derrière les Pyrénées, As évoque le record espagnol du nombre de matches d'affilée sans défaite établi par le Real Madrid à la suite de son nul sur le terrain du FC Séville (3-3), en huitième de finale retour de la Coupe du Roi . Avec une 40e rencontre sans accroc, le club merengue dépasse le FC Barcelone Pour terminer, le Daily Mirror rapporte les déclarations de Slaven Bilic sur la situation de Dimitri Payet. En conférence de presse, le technicien de West Ham United a fait savoir que l'ex-Stéphanois ne souhaitait plus jouer avec le club. Du coup, il ne s'entraînera pas avec l'équipe.