OM-Monaco, Man Utd-Liverpool, Séville-Barça... Le programme TV du week-end

Le Gabon pour lancer la CAN

On commence avec la 20e journée de Ligue 1 et le déplacement du PSG à Rennes, samedi à 17 heures sur Canal + Sport et BeIN Sports 1. Troisième derrière Nice et Monaco, le club de la capitale a bien entamé 2017 avec deux succès contre Bastia et Metz, en Coupe de France et Coupe de la Ligue . Dimanche, à 21 heures sur Canal +, l'Olympique de Marseille (6e) accueille l' AS Monaco (2e). Face à des Phocéens sur une phase ascendante, les Monégasques devront se méfier.Dans le cadre de la 21e journée de Premier League , le leader Chelsea se rend sur le terrain de Leicester, samedi à 18h30 sur SFR Sport. Bien que battus par Tottenham (2-0), les Blues d' Antonio Conte ont encore cinq points d'avance sur Liverpool. Le lendemain, à 17 heures sur SFR Sport, il ne faudra pas manquer la rencontre entre Manchester United (6e) et Liverpool (2e). De retour au premier plan, les Red Devils peuvent s'offrir une dixième victoire de rang.Derrière les Pyrénées, la 18e levée de la Liga sera marquée par le match entre le FC Barcelone et Las Palmas, samedi à 16h15 sur BeIN Max 5. Troisième du classement derrière le Real Madrid et le FC Séville, le club catalan n'a pas le droit de flancher. Dimanche, dès 20h45 sur BeIN Max 10, la Maison Blanche se trouvera sur la pelouse de son dauphin, relégué à quatre longueurs. Autant dire que les protégés de Zinedine Zidane frapperont un grand coup en cas de succès.On enchaîne avec la 20e journée de Serie A qui verra la Juventus Turin se déplacer à Florence pour affronter une Fiorentina dans le dur, seulement neuvième, dimanche à 20h45 sur BeIN Max 7. En tête du classement, la Vieille Dame veut garder ses quatre points de marge sur la Roma. Enfin, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des nations avec le match d'ouverture entre le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang , pays-organisateur, et la Guinée-Bissau, samedi à 17 heures sur BeIN Sports 2.