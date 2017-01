Lorient : Peybernes a signé son contrat avec les Merlus

Via un communiqué, le club breton indique que le joueur de 26 ans a paraphé un bail de trois ans et demi. "Je suis très heureux de rejoindre les Merlus aujourd'hui. Le FCL a un beau défi à relever pour cette seconde partie de saison. C'est un club référence dans notre championnat et je souhaite le voir évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. J'arrive donc ici avec pour objectif d'atteindre le maintien en fin de saison."