"Je ne cherchais pas un acheteur, mais un successeur. Et j'ai trouvé un ami. C'est très naturellement qu'on est devant vous aujourd'hui. Je voulais dire à Gérard que j'ai aujourd'hui la chance de lui remettre en main quelque chose qui marche bien, un savoir-faire. Je lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure. Merci Gérard Lopez d'être avec moi et de me succéder", a-t-il déclaré.Michel Seydoux a également révélé qu'il garderait un pied dans le club : "Je vais rester au conseil d'administration du LOSC. Comme conseiller. Je serai encore dans l'intime de ce merveilleux club. (...) Un club de foot n'est pas une entreprise normale. C'est une institution. Elle appartient à ses actionnaires mais aussi aux supporters."Pour rappel, il assistera à son 721e match en tant que président, ce soir, face à l'ASSE.