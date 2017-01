Le mercato, Bielsa, le second club... Lopez détaille son projet

🔴 Et pour finir, la photo souvenir pic.twitter.com/i5lh9lCs3S — LOSC (@losclive) 13 janvier 2017

"Le LOSC est un outil formidable, un club à l'image de son président. Bien géré, dans une région qui aime le foot. Je n'ai pas un projet de révolution mais dans la continuité. La transition se fait de façon très fluide", a-t-il expliqué. Il s'est montré rassurant quant au mode de rachat du club : "il n'y aura pas de dettes pour le club dans le rachat du LOSC, car je détiens 100 % des sociétés qui vont racheter le club."Lopez a également détaillé quelques-unes de ses priorités, pour les mois à venir : "Nous recruterons trois ou quatre joueurs, cet hiver. On va renforcer l'équipe, mais pas de grosse révolution. (...) Notre projet, ce n'est pas un secret, va intégrer un nouvel entraîneur à un moment ou à un autre. On est en pleine discussion. L'un des critères recherchés pour notre entraîneur est d'avoir envie d'intégrer dans l'équipe de jeunes joueurs."Marcelo Bielsa correspondrait plutôt bien à la description : "C'est un ami, quelqu'un avec qui je parle beaucoup. De foot et d'autres choses. Je suis fan de lui, j'adore son jeu. Rien n'est fait avec Bielsa, on parle. Aujourd'hui, rien n'est signé", a-t-il précisé. Il n'a visiblement pas peur de son caractère : "J'ai rencontré Marcelo Bielsa quand il était à Bilbao, par des amis communs. C'est quelqu'un de très factuel, dans la précision. On est amis avec Marc Ingla et Luis Campos . Ils s'impliquent dans un projet qui est aussi le leur. Ce projet, on l'a monté ensemble. Serait-on capable de gérer une relation avec Marcelo Bielsa ? La réponse est oui."L'homme d'affaires luxembourgeois a enfin confirmé être à la recherche d'un autre club : "Je n'ai rencontré personne pour le club anglais. Pour le Portugal, on a fait une offre, mais on n'a pas eu de réponse à temps. Le projet, c'est le LOSC. On aimerait trouver de jeunes joueurs à former. Avoir un club dans un autre championnat permet de former. Il se pourrait qu'on puisse avoir un accord avec un club dans un autre championnat pour placer des joueurs pour revenir au LOSC", a-t-il ajouté.