PSG : Draxler est déjà prêt pour la Ligue 1, estime Emery

"C'est un joueur important. Il peut jouer à gauche et l'équipe a besoin de ses qualités dans ce rôle. Je crois qu'il est prêt malgré la petite blessure de cette semaine. Il s'est bien entraîné. Je ne sais pas s'il peut jouer 90 minutes, mais il est prêt à débuter", a-t-il expliqué aux journalistes. Il a également évoqué le mercato, lequel ne semble pas encore terminé pour les Parisiens : "C'est un mercato difficile. Si l'on peut trouver un joueur qui permet à l'équipe de progresser, alors oui on le prendra. Mais je suis aussi content d' Hatem Ben Arfa et de son rôle comme avant-centre, il fait preuve d'une bonne mentalité. Après, on peut aussi recruter à un autre poste", a-t-il ajouté.