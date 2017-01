Monaco : l'ASM prolonge Badiashile et Diallo (Officiel)

L'@AS_Monaco est heureux d'annoncer les prolongations de deux de ses jeunes talents, Abdou Diallo et @Loic_Badiashile jusqu'en 2021 !👍 pic.twitter.com/JjdPiSETfN — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 janvier 2017

Le premier, qui évolue au poste de gardien de but, est âgé de dix-huit ans et a disputé une rencontre chez les professionnels, en Ligue des Champions . Quant au second, il a fêté ses vingt printemps en mai dernier et occupe le poste de milieu défensif. Il a joué 6 rencontres, depuis le début de la saison et été prêté à Zulte-Waregem, lors de l'exercice passé.