Auxerre : Papin déjà en désaccord avec son président

"Cédric Daury restera entraîneur et que Papin officiera en tant que directeur sportif et d'ambassadeur", a-t-il indiqué au Parisien. JPP n'en démord pourtant pas : "J'ai signé un protocole pour être entraîneur, directeur sportif et ambassadeur. Je dois signer mon contrat lundi, normalement. Mais tant que je n'ai pas signé officiellement, c'est dur d'en dire plus. Je n'aime pas les conflits, ni les polémiques, et c'est un sujet délicat. On dit n'importe quoi dans les journaux depuis deux jours et c'est agaçant au plus haut point. Je ne reçois des consignes que des propriétaires du club", a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.Autant dire que les bonnes relations entre les deux hommes paraissent d'ores et déjà très compromises.