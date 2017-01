Lille : Collot n'en sait pas plus sur son avenir

"C'est logique dans la mesure où on a eu du mal à entrer dans le match, à poser des problèmes à cette équipe stéphanoise qui a bien fermé les espaces. On a eu du mal à développer notre jeu. En deuxième période, on a changé de dispositif. On a réussi à être plus présent", a estimé le coach lillois avant de rebondir sur les déclarations de Gérard Lopez qui a laissé entendre qu'il pourrait très bien terminer la saison sur le banc des Dogues. "S'il l'a dit, je n'ai rien à ajouter. Aujourd'hui, je n'ai pas de certitudes. M. Lopez a dû vous dire que pour le moment, je restais en poste, mais qu'à tout moment, quelqu'un pouvait venir. La situation est celle-ci", a-t-il conclu.