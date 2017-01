FC Séville : nouveau clash Nasri-Gallas

Dernier épisode en date, les déclarations du milieu de terrain du FC Séville à propos de son ancien coéquipier en équipe de France. "Il devrait prendre des "mythopranes", c'est des dolipranes en suppositoire, pour les mythos (...) Arrête de nous prendre pour des cons s'il te plaît", a expliqué Nasri à propos de l'ex-défenseur des Bleus qui l'accuse d'avoir voulu le "taser" lors d'une sortie en discothèque. "Tu es venu me voir avant le repas, tu es venu dans ma chambre, tu m'as dit : "Je m'excuse, je ne te manquerai plus de respect, on fait quoi à partir de maintenant ?". C'est moi, je lui ai dit : "Je ne veux plus te dire bonjour, ne me dis plus bonjour, on ne s'aime pas". Tu ne m'as jamais dit : "Viens, on va s'expliquer dehors". Parce qu'on se serait expliqué dehors, tu n'es pas Rambo, tu n'es pas Hulk , tu n'es pas Tyson, il n'y a aucun problème", a répondu le joueur prêté au club andalou au consultant de la chaîne SFR Sport. Ambiance...