"On avait dit que le LOSC était un créateur d'émotions. Le LOSC m'a donné des émotions pendant 15 ans. Je voudrais vous remercier. Si j'ai pu prendre ce qu'on m'a offert, j'ai essayé de le rendre (...) Et ce qui compte dans la vie, ce sont les échanges. Je voudrais encore une fois remercier ce public, qui est exceptionnel. On peut dire qu'il y a des beaux publics en France, mais celui-là, il est exceptionnel (...) On ne doit pas avoir de regrets. On ne doit avoir que des espoirs pour l'avenir radieux que le LOSC doit avoir", a-t-il souligné.