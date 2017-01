"Oui on cherche bien un latéral gauche mais en janvier c'est compliqué. Il faut trouver des joueurs qui soient capables de s'insérer sur le projet pour plusieurs années. On peut avoir quelqu'un qui dépanne pendant cinq mois mais normalement, ce n'est pas l'objectif. On verra", a expliqué le technicien olympien devant les médias.