Payet, Depay, Costa...Le tour d'Europe de la presse

France

Angleterre

Italie

Espagne

Le quotidien L'Equipe consacre sa "Une" et une grosse partie de ses colonnes au mercato hivernal des clubs de Ligue 1 . Le journal sportif évoque les dernières rumeurs et les ambitions retrouvées des cadors du championnat comme l'OM et l'OL. Les noms de Dimitri Payet et Memphis Depay font rêver les supporters.A en croire les révélations de la BBC et du Telegraph, Diego Costa aurait eu un clash avec son entraîneur Antonio Conte à propos de son surpoids. L'attaquant des Blues a été écarté du groupe pour la rencontre programmée ce samedi contre Leicester en Premier League Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport consacre un sujet à l' Inter Milan qui retrouve des couleurs et enchaîne les succès depuis quelques semaines. Par ailleurs, le journal sportif évoque une nouvelle fois l'intérêt de la Juventus Turin pour Alvaro Morata . Le jeune Riccardo Orsolini plaît également à la Vieille Dame.Alors que le quotidien As revient très largement sur la polémique entourant Sergio Ramos à propos de son attitude provocatrice contre le FC Séville, le Mundo Deportivo consacre sa "Une" à Luis Suarez , qui vient de franchir la barre des 100 buts avec le FC Barcelone en seulement deux ans et demi en Catalogne.