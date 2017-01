Premier League : Arsenal déroule à Swansea, West Ham gagne sans Payet

En grande forme, Olivier Giroud a ouvert la marque (37e). Après deux csc, Alexis Sanchez a également trouvé le chemin des filets (74e). Les Gunners s'emparent provisoirement de la troisième place, devant Liverpool , et reviennent à cinq longueurs de Chelsea Dans les autres matches, West Ham United écrase Crystal Palace (3-0) sans Dimitri Payet . Hull City prend le meilleur sur Bournemouth (3-1) et quitte la dernière place. Même score pour Stoke City à Sunderland. Southampton s'enfonce à Burnley (1-0). Enfin, 0-0 entre Watford et Middlesbrough.