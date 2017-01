Serie A : l'Inter Milan renverse le Chievo Vérone

Après le but des visiteurs de Sergio Pellissier (34e), les protégés de Stefano Pioli ont réagi par Mauro Icardi (69e), Ivan Perisic (86e) et Eder (93e). Cette cinquième victoire d'affilée permet aux Nerazzurri, sixièmes, de revenir temporairement à hauteur de l'AC Milan avec 36 pts. Et le podium n'est qu'à deux longueurs, même si les cadors n'ont pas joué.