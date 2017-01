Un choc OM-Monaco au Vélodrome, la mise au point de Chelsea sur Diego Costa... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec le journal L'Equipe et le choc du jour en Ligue 1 entre Marseille et Monaco, en clôture de la 20e journée. "Des paillettes plein les yeux", titrent nos confrères. "En attendant de concrétiser ses ambitions au mercato", le club phocéen défie une ASM "qui fait un peu moins peur."On poursuit avec La Gazzetta dello Sport qui s'exprime sur le succès spectaculaire de l'Inter Milan aux dépens du Chievo Vérone (3-1). Menés 1-0, les Nerazzurri ont eu chaud mais l'ont emporté grâce à des buts de Mauro Icardi Ivan Perisic et Eder . Avant les autres matches, l'équipe de Stefano Pioli n'est plus très loin du podium.Au-delà des Pyrénées, le quotidien El Mundo Deportivo rend hommage aux "infaillibles" joueurs du FC Barcelone , larges vainqueurs de Las Palmas (5-0). Luis Suarez (doublé) et Lionel Messi offrent au Barça un succès rassurant et mettent la pression sur le FC Séville et le Real Madrid , de nouveau opposés ce dimanche.Pour terminer, le Daily Mirror s'exprime sur "l'affaire" Diego Costa. Antonio Conte a expliqué que l'avant-centre espagnol était absent contre Leicester (3-0) en raison d'une blessure au dos. Pour l'Italien comme pour le propriétaire Roman Abramovitch , il n'est pas question que les Blues le vendent cet hiver à une formation chinoise.